De Poolse mededingingsautoriteit start een onderzoek naar het privacybeleid van Apple rondom het mobiele besturingssysteem iOS. UOKiK gaat bekijken of het nieuwe beleid van het Amerikaanse bedrijf in strijd is met de mededingingsregels in het land.

De nieuwe privacyregels voor iOS zijn door Apple in april geïntroduceerd. Het nieuwe beleid moet onder meer adverteerders beperken in hun mogelijkheden de activiteiten van iOS-gebruikers in kaart te brengen. Gebruikers kunnen onder meer de tracking-functies standaard uitschakelen. Ook kunnen zij zelf aangeven welke bedrijven persoonlijke data mogen verzamelen.

Kritische blik

De Poolse mededingingsautoriteit werpt een kritische blik op deze nieuwe regels. De toezichthouder stelt onder meer dat het nieuwe beleid het voor derde partijen moeilijker maakt persoonlijke gegevens te verzamelen om zo gepersonaliseerde advertenties te kunnen serveren. Apple zelf is hiertoe echter nog wel in staat. De UOKiK wil nu onderzoeken in hoeverre Apple hiermee een voordeel krijgt ten opzichte van concurrenten.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

