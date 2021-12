Het Pegasus-schandaal rond spionagesoftware van de NSO-groep krijgt een staartje in Polen. De smartphone van senator Krzysztof Brejza zou daar rond de verkiezingen van 2019 tot 33 keer zijn gehackt.

Dat schrijft nieuwsagentschap AP News, op basis van onderzoek van Citizen Lab, het medialaboratorium van de universiteit van Toronto. Brejza is politicus van de grootste oppositiepartij van Polen, Burgerplatform. Zijn smartphone zou zo'n 33 keer zijn aangevallen tussen 26 april en 23 oktober 2019, de periode van regionale verkiezingen in Polen. Die werd uiteindelijk gewonnen door de partij Recht en Rechtvaardigheid.

Bij de spionage-aanvallen werden onder meer sms'jes gestolen, aldus AP News. Een en ander zou zijn gebruikt om op de staatsomroep nepberichten te verspreiden over Brejza, bijvoorbeeld dat hij groepen had aangemaakt om anti-overheidspropaganda te verspreiden. Nog volgens AP News was Brejza niet het enige doelwit van Pegasus-aanvallen in de Poolse oppositie. Ook een openbare aanklager en een advocaat, die zich eerder kritisch uitlieten over de Poolse overheid, verdenken die nu van spionage. De Poolse overheid zegt geen illegale taps te gebruiken, en geen Pegasus-software in te zetten.

Het Israëlische NSO verkoopt spyware aan landen en overheidsdiensten. Officieel gebeurt dat om 'terreurorganisaties, drugskartels, pedofiliekringen andere criminele syndicaten' in kaart te brengen, maar onderzoek van Citizen Lab en journalisten eerder dit jaar bracht aan het licht dat de software vlot wordt ingezet door dictatoriale regimes en voor spionage van politici, mensenrechtenactivisten en journalisten.

