Websites waar gebruikers DNA-gegevens kunnen uploaden om verwanten te vinden, zijn kwetsbaar voor 'genetische hacking'. De waarschuwing komt van de Universiteit van Californië - Davis.

Door de toename van het aantal thuistesten via webdiensten als GEDMatch, MyHeritage en FamilyTreeDNA, uploaden almaar meer mensen genetische informatie om hun familiegeschiedenis uit te zoeken. Dergelijke databases worden ook gebruikt door overheden om criminelen op te sporen via DNA-matches met verwanten.

In het wetenschappelijk tijdschrift eLife stellen de onderzoekers dat deze data kwetsbaar zijn voor hackers. Iemand met enige expertise op het gebied van genetica en computertechnologie zou DNA-reeksen kunnen ontwerpen en uploaden die veel meer informatie uit de database halen dan alleen genealogische gegevens.

"Een aanvaller zou genetische informatie van mensen in de database kunnen achterhalen of mensen kunnen identificeren die specifieke genetische trekken hebben, zoals gevoeligheid voor Alzheimer", klinkt het bij de onderzoekers, Graham Coop en Michael Edge. Zij wijzen erop dat 'dat mensen meer informatie afstaan dan ze zich realiseren'.

Volgens Coop spelen de problemen niet bij commerciële DNA-bedrijven, zoals 23andMe. Daar moeten gebruikers namelijk speeksel inleveren om toegang te krijgen tot hun genetische data. Bij de publieke databases daarentegen kan iedereen DNA-reeksen uploaden en zoeken naar matches met andere gebruikers, stellen de onderzoekers.

