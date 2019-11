De Gentse start-up Delta wordt overgenomen door eToro, een beleggersplatform met meer dan tien miljoen gebruikers. "De puzzelstukjes vielen mooi in elkaar", zegt Delta-CEO Nicolas Van Hoorde.

EToro is een internationaal fintechbedrijf dat twaalf jaar geleden werd opgericht in Tel Aviv. Het biedt een platform aan waarmee gebruikers niet alleen kunnen investeren in aandelen, grondstoffen en cryptomunten, maar ook gemakkelijk beleggersstrategieën met elkaar kunnen uitwisselen. Meer dan tien miljoen beleggers maken er gebruik van.

Vorig jaar richtte EToro een dochterbedrijf rond blockchain op: eToroX. Nu kondigt het bedrijf de overname van het Gentse cryptoplatform Delta aan. Een overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. Het Delta-team zal onder leiding van Nicolas Van Hoorde deel uitmaken van eToroX. "Ik ben verheugd om Delta te verwelkomen in de eToro-familie", zegt Doron Rosenblum, de directeur van eToroX in een persbericht. "Ze hebben een fantastisch product waarvan wij geloven dat het een geweldige aanvulling zal zijn op ons crypto-aanbod."

Met de Delta-app kunnen beleggers de koers van zo'n 6.000 cryptomunten gade slaan. Nicolas Van Hoorde richtte de start-up twee jaar geleden op, samen met onder meer Lorenz Bogaert en Toon Coppens (die eerder aan de wieg stonden van socialenetwerksite Netlog en vastgoedsite Realo). Begin vorig jaar, toen de crypto-hype op zijn hoogtepunt was, groeide het aantal gebruikers explosief. Vandaag heeft Delta meer dan anderhalf miljoen downloads en honderdduizenden actieve maandelijkse gebruikers. "De groei is wat afgezwakt tegenover de beginmaanden van 2018, wat logisch is", zegt Van Hoorde aan Data News. "We groeien mee met de markt".

Al voor de overname speelde Van Hoorde met het idee om het Delta-platform breder te trekken naar een algemeen portfolio waarin niet alleen cryptomunten maar ook aandelen, commodity's en andere investeringen te raadplegen zijn. De andere optie was om het via de app ook mogelijk te maken om cryptomunten te verhandelen. "Beide plannen blijven op tafel liggen, maar via eToro zal het misschien wat sneller gaan", vertelt hij. Het is in dat opzicht dat de overname tot stand is gekomen. "We waren op zoek naar een strategische partner die ons kon helpen om verticaal of horizontaal te diversifiëren. Maar van het een is het ander gekomen," legt Van Hoorde uit. "EToro was enkel geïnteresseerd als het meteen honderd procent van de aandelen kon overnemen. Op een bepaald moment raakte iedereen ervan overtuigd dat dit de beste oplossing was voor ons bedrijf en voor de app. Toen vielen de puzzelstukjes in elkaar."

Door de overname komt Van Hoorde voor het eerst in een groot fintechbedrijf terecht: "Ik heb nooit eerder voor een bedrijf met meer dan veertig werknemers gewerkt, nu worden we onderdeel van een groep waarvan het aantal werknemers tegen de duizend aanleunt." Het Delta-team (vijftien medewerkers) zal nauw samenwerken met eToro, maar blijft wel in Gent gevestigd. "We krijgen vooral meer slagkracht en meer mogelijkheden om ons team uit te breiden", zegt Van Hoorde.