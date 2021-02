Om de veiligheid aan de kaaimuren te verhogen installeert Port of Antwerp dezer dagen slimme bolders in de haven. Voor het project wordt samengewerkt met het Brusselse technologiebedrijf Zensor.

Zensor ontwikkelde de Bollard Monitor, een digitale sensor die de spanning op een bolder meet. De eerste vijf Bollard Monitors zijn inmiddels geïnstalleerd aan de Noordzeeterminal, binnenkort staan er nog vijf gepland.

Enorme trekkracht

De haven van Antwerpen telt ruim 120 kilometer aan kaaimuren en zevenduizend meerpalen en bolders. Hieraan bevestigen schepen hun touwen wanneer ze aanmeren, zodat ze tijdens het lossen en laden niet bewegen. Bij wind of storm zetten scheepstouwen een enorme trekkracht op de palen. Bolders zijn met hun bout -of ankerverbindingen op dat vlak gevoeliger dan meerpalen. Als zo'n stalen bolder van 650 kilogram los zou komen, bestaat het risico dat een schip afdrijft of dat er gewonden vallen. Daarom is regelmatige inspectie en onderhoud van de bolders vereist.

Vorig jaar lanceerde Port of Antwerp een oproep om hiervoor een digitaal systeem te bedenken. Uit de vijf inzendingen werd de Bollard Monitor van technologiebedrijf Zensor als winnaar gekozen. De monitor omvat twee ingebouwde sensoren die de spanning en spanningswisselingen op het montagesysteem meten. Deze informatie wordt permanent geregistreerd en elk kwartier draadloos doorgestuurd naar een computer, die de data via een dashboard visualiseert.

