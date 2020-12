De haven van Antwerpen gaat voor afstandswerken voortaan in zee met het Belgische Awingu. Het bedrijf vervangt zo de diensten die Citrix leverde.

Het gaat om remote working voor het administratief personeel van Port of Antwerp. De haven gebruikte daar tot nu toe Citrix om van thuis of elders toegang te krijgen tot applicaties en documenten. Maar gaat nu verder met vergelijkbare technologie van een Belgische speler.

De keuze was langs de ene kant technologisch. Zo wou de haven dat de tools HTML5-ready waren, multi monitor support en SSO volledig ondersteunen.

Langs de andere kant was Port of Antwerp al een tijdje niet meer tevreden over het licentiemodel van Citrix en de daarbij horende kosten. 'Ze waren user based, maar veel applicaties worden maar één keer per maand gebruikt, waarbij telkens een licentie voor 90 dagen werd geactiveerd,' vertelt Stijn De Bont, SysOps Architect bij Port of Antwerp.

Bij Citrix overstappen naar een flexibeler licentiemodel waar het aantal gelijktijdige gebruikers werd geteld, vroeg nieuwe licenties en bleek geen ideale oplossing naar de kostprijs toe. 'Op dat moment is Awingu in beeld gekomen en na een succesvolle POC zijn we met hen verdergegaan.

Port of Antwerp bekeek ook andere spelers, maar het bedrijf van Walter Van Uytven bleek de beste oplossing te bieden. Het verschil in kostprijs is daarbij opvallend. 'Voor het bedrag van een jaar support bij Citrix, zonder de licenties zelf, kunnen we drie jaar met Awingu aan de slag,' zegt De Bont.

In september is Port of Antwerp begonnen met de overstap. Momenteel gebruikt het bedrijf nog enkele zaken van Citrix, maar de bedoeling is om ook die op termijn uit te faseren.

