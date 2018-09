Positie van Belgische treinen vanaf nu live te volgen op kaart

Op de kaart wordt de positie van alle treinen op het net weergegeven, net als de stations, het wegennet, enzovoort. Je kan er treinen zoeken op route, treintype, station of treinnummer. Eens een trein geselecteerd, verschijnt informatie over de dienstregeling, de eventuele vertraging, de voorziene haltes en de perrons.

"Deze transparantie moet de lees- en zichtbaarheid van het treinverkeer vergroten", zegt de NMBS in een persbericht. Het is de bedoeling dat "Train Map" in de toekomst nog meer informatie zal bevatten, zoals bijvoorbeeld over werken aan het spoor. "We zullen de toepassing uitbreiden, ook op basis van wat de reizigers verlangen", aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Zo is het mogelijk informatie toe te voegen over de indeling van de treinen, waar er stopcontacten zijn, in welke wagon je je fiets kan plaatsen, enzovoort. Ook zullen geolokalisatie en gps-signalen geïntegreerd worden voor de positionering van de treinen. Voorlopig gebeurt dat op basis van meetpunten in het spoor.

Train map is beschikbaar op nmbs.be/trainmap. De hogesnelheidstreinen zijn niet te zien op de kaart.