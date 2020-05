Door het gebrek aan plannen en projecten om nieuwe zeekabels aan te leggen, staat de positie van Nederland als dataknooppunt onder druk. Dat schrijven meerdere Nederlandse sectororganisaties.

Verschillende Nederlandse ondernemingen die actief zijn in de digitale sector vragen in een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) om de regering snel actie te laten ondernemen om nieuwe zeekabels aan te laten landen in Nederland. Volgens deze organisaties staan zowel het vestigingsklimaat als de soevereiniteit van de Nederlandse digitale infrastructuur op het spel.

Als er iets is wat de huidige omstandigheden aantonen, is dat het belang van digitalisering voor de economie cruciaal is. De massale noodgedwongen omschakeling naar thuiswerken laat zien dat Nederland trots kan zijn op haar uitmuntende digitale infrastructuur en reputatie als mondiaal dataknooppunt. Toch is er reden tot zorg: deze positie staat sterk onder druk. Daarom is gecoördineerde actie noodzakelijk.

Nederland mogelijk op zijspoor van mondiale digitale economie

Economische clusters ontstaan vooral langs handelsroutes. Dit is niet anders bij digitale dataverbindingen over zee en land, zo stellen de briefschrijvers. Zij zien dat door het uitblijven van nieuwe verbindingen Nederland op een zijspoor van de globale digitale economie terecht dreigt te komen. "Juist het feit dat Nederland deze directe verbindingen nu kan aanbieden, is een belangrijk argument voor digitale en techbedrijven om zich hier te vestigen," stellen initiatiefnemers Stijn Grove (Dutch Data Center Association) en Michiel Steltman (Digitale Infrastructuur Nederland). "Zij dreigen te vertrekken als de hoofdroute zich verplaatst."

En de concurrentie is hevig: overheden in andere Europese landen zetten zich momenteel in om nieuwe kabels naar hun land te halen, om daarmee ook een positie te verwerven als datahub. Hierdoor verliest Nederland haar positie als aantrekkelijk vestigingsland. Daarnaast is er bij verlies van directe intercontinentale connectiviteit over zee ook sprake van risico's voor de soevereiniteit van digitale infrastructuur. Verminderde regie over internationale verbindingen door afhankelijkheid van andere landen en grote tech bedrijven is een ongewenst scenario.

Brede coalitie van ondertekenaars

De brief is ondertekend door 43 organisaties, waaronder telecombedrijven, datacenters, telecommunicatie grootgebruikers, regionale ontwikkelingsbedrijven en hosting- en netwerkpartijen.

Allen zien ze het grote belang voor Nederland, maar geven aan dat het speelveld te veelomvattend en kapitaalintensief voor hen is geworden om hierin alleen te kunnen acteren. De briefschrijvers roepen de regering dan ook op om regie te nemen op dit dossier. En samen met de sector proactief beleid te ontwikkelen waarmee het goede vestigingsklimaat van Nederland kan worden behouden en verbeterd.

