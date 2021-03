In een sorteercentrum in het Nederlandse Zaltbommel gaat PostNL haar logistiek verbeteren door alle rolcontainers digitaal op te volgen.

Het gaat om een traject dat een jaar zal lopen en waarbij 250.000 rolcontainers worden uitgerust met een Bluetooth-tracker. Die tracker moet het logistiek bedrijf in real time informatie geven, waardoor de dienstverlening kan verbeterd worden.

Het project past in een groter traject rond digitale transformatie. Zo geeft het de postdienst betere informatie over welke rolcontainers bij klanten staan, maar ook welke processen kunnen verbeterd worden of hoe ritten efficiënter kunnen worden ingepland.

Update 16.45 uur:

Het gaat niet om een test, maar een volledige uitrol. Het bedrijft gaat hiervoor in zee met Primevision als integrator en Kontakt.io als leverancier van de beacons.

