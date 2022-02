In Groot-Brittannië is het voortaan mogelijk om internetvideo's met de post te versturen. De Royal Mail heeft QR-codes aan sommige postzegels toegevoegd voor de overdracht van filmpjes, berichten en andere informatie.

Volgens commercieel manager Nick Landon komt de nieuwe postzegel er na een periode van succesvolle tests. 'De invoering van QR-codes op onze postzegels maakt het ons mogelijk een fysieke brief met de digitale wereld te verbinden en opent mogelijkheden voor een reeks innovatieve dienstverleningen', zei hij.

Shaun the Sheep

Als eerste zullen afzenders en ontvangers naar een exclusieve video van de populaire tekenfilmserie Shaun the Sheep kunnen kijken wanneer ze de code met een app van Royal Mail scannen. In de loop van het jaar zullen er bijkomende video's beschikbaar zijn. Ook persoonlijke boodschappen behoren tot de mogelijkheden.

De code is in dezelfde kleur als de postzegel en door een nagemaakte perforatie ervan gescheiden.

