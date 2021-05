Het préhistomuseum van Flémalle in de provincie Luik ontvangt eind dit jaar de tentoonstelling Lascaux 3D, een virtuele rondleiding in de grotten van Lascaux waar tal van prehistorische tekeningen zijn gevonden.

De grotten van Lascaux in de Franse Dordogne werden in 1940 bij toeval ontdekt door vier tieners. Die drongen de grotopening binnen en zagen er tot hun verrassing wanden vol prehistorische tekeningen. De ontdekking bleek achteraf een van de archeologisch meest fascinerende van de twintigste eeuw.

Twintigduizend jaar oud

De grotten herbergen liefst tweeduizend tekeningen van onder meer oerossen, herten, paarden en bizons die twintigduizend jaar geleden werden getekend. Om de grot te beschermen werd de site in 1963 gesloten. De site staat intussen op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Met Lascaux 3D kunnen bezoekers de wereldberoemde grotten zelf ontdekken. 'Via virtual reality is het mogelijk om de grot in zijn geheel te bezoeken', aldus het museum van Flémalle. De expo loopt van 3 december 2021 tot 31 maart 2022.

De grotten van Lascaux in de Franse Dordogne werden in 1940 bij toeval ontdekt door vier tieners. Die drongen de grotopening binnen en zagen er tot hun verrassing wanden vol prehistorische tekeningen. De ontdekking bleek achteraf een van de archeologisch meest fascinerende van de twintigste eeuw.De grotten herbergen liefst tweeduizend tekeningen van onder meer oerossen, herten, paarden en bizons die twintigduizend jaar geleden werden getekend. Om de grot te beschermen werd de site in 1963 gesloten. De site staat intussen op de werelderfgoedlijst van UNESCO.Met Lascaux 3D kunnen bezoekers de wereldberoemde grotten zelf ontdekken. 'Via virtual reality is het mogelijk om de grot in zijn geheel te bezoeken', aldus het museum van Flémalle. De expo loopt van 3 december 2021 tot 31 maart 2022.