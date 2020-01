De komst van de Chinese e-commercegigant Alibaba naar Luik zal Belgische bedrijven toelaten om makkelijker te exporteren naar China. Dat zei premier Sophie Wilmès dinsdag in het Zwitserse Davos na een ontmoeting met Alibaba-topman Daniel Zhang.

Premier Wilmès woont in Davos het Wereld Economisch Forum bij. Zij toonde zich erg tevreden over de ontmoeting met Zhang. De Alibaba-gebouwen op de luchthaven van Luik moeten operationeel zijn tegen de eerste helft van 2021.

"Het gaat niet enkel om het opzetten van een logistiek center, maar ook om een partnerschap om een lokale economie te creëren, in Luik en elders in België", aldus Wilmès. De komst van Alibaba zorgt volgens haar voor de creatie van directe en indirecte werkgelegenheid: "Maar dat gaat in twee richtingen. Het zal ook kmo's toelaten om naar China te exporteren, om toegang te krijgen tot een markt die niet gemakkelijk te benaderen is. En dat is het interessantst voor ons".

Niet iedereen is even blij met de komst van Alibaba naar België. Sommigen vrezen een massale import van Chinese producten en klimaatactivisten hekelen een toename van het lucht- en wegverkeer. Ze vrezen dat duizenden vrachtwagens nodig zullen zijn om de pakjes vanuit China via België over heel Europa te verdelen.

