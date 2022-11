Wie belt met een prepaid telefoonkaart en van operator wil wisselen, kan binnenkort zijn beltegoed meenemen. Dat heeft minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) bekendgemaakt. De Sutter werkt aan een KB hierover dat in 2023 van kracht wordt.

Hoeveel mensen exact bellen met een herlaadkaart is moeilijk in te schatten, 'toch geeft het aantal telefoonkaarten dat nu gebruikt worden in België een beeld', zegt De Sutter. In 2018 waren dat er nog ruim 2,8 miljoen. Inmiddels zijn dat er 1,9 miljoen. Die zien op dit moment hun beltegoed in rook opgaan als ze overstappen naar een andere telefoonoperator. Absurd, zegt minister De Sutter, die de regeling wil aanpassen.

Concreet zullen prepaid-bellers vanaf 2023 aan hun oude telecomoperator kunnen vragen om het restbedrag terug te laten storten. Het geld moet ten laatste na vier weken op hun rekening staan. 'Daarvoor moeten ze natuurlijk wel eerst hun overstap regelen in de winkel van hun nieuwe telecomoperator en hun oude nummer behouden', aldus minister De Sutter.

'Prepaidkaarten kunnen goedkoper zijn als je weinig belt. We weten weinig van de mensen die bellen met een prepaidkaart, maar logischerwijs zijn het gebruikers die weinig bellen en mensen die er soms bewust voor kiezen om zo te bellen omdat het goedkoper voor hen uit valt. In deze tijden telt elke euro', zegt de Groen-minister nog.

Vijf euro

Kanttekening: wanneer mensen willen overstappen kunnen telecomoperatoren vijf euro kunnen aanrekenen als dat duidelijk in het contract staat dat ze hebben met gebruikers. Volgens telecomregulator BIPT is vijf euro trouwens ook de gemiddelde restwaarde die prepaid-bellers gemiddeld vandaag verliezen als ze overschakelen.

