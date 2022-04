Proximus verhoogt op 1 mei de prijzen van zijn populaire telecombundels Flex en Epic. Het gaat om stevige prijsstijgingen, waarvoor Proximus verwijst naar gestegen kosten voor lonen en technologische apparatuur.

In januari had Proximus al de tarieven van een aantal oude formules opgetrokken. Nu volgen, zoals het bedrijf eerder al aankondigde, de populaire bundels Flex en Epic. Ook de Business Flex-packs voor bedrijven worden duurder. Het gaat om prijsverhogingen met 3 tot 4 euro per maand.

Internet Essential

Zo zal een basis Flex-abonnement met enkel internet en televisie vanaf mei 63,99 euro per maand kosten in plaats van 59,99 euro. Dat is een stijging met 6,7 procent. Voor wie er twee mobiele abonnementen bijneemt, gaat de prijs van 83,99 euro naar 88,99 euro, of plus 6 procent.

Niet alles wordt duurder: het instapabonnement voor vast internet wordt iets goedkoper. Dat zal 25 euro per maand gaan kosten in plaats van 27,50 euro. De naam verandert van Internet Start naar Internet Essential. Er is een maandelijks volume van 100 GB inbegrepen en de downloadsnelheid bedraagt maximaal 50 mbps.

