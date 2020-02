Artikelen op Coolblue worden duurder en de webshop maakt voorlopig geen reclame meer. Het wil voorkomen dat spullen uitverkocht raken. Door het coronavirus krijgt de winkel namelijk steeds minder artikelen uit China aangeleverd.

Afgelopen weekend leek er iets aan de hand bij Coolblue. Op Twitter doken meldingen op dat de affiliate-links van de webwinkel niet langer werkten (daarbij krijgen websites commissie als er via hun link iets wordt gekocht). Ook in prijsvergelijkers verdween het bedrijf en leken verschillende prijzen een stuk hoger te liggen.

Aanvankelijk kwam er weinig reactie vanuit Coolblue waardoor er talloze speculaties ontstonden. Later kwam de Nederlandse NOS met een interne mail van een marketingmedewerker van Coolblue. Die schrijft de verkopen te temperen door "de marketing uit te zetten en prijzen aan te passen". Zo wil het bedrijf "onze hele grote schuren tot de nok toe vullen". De maatregelen zijn nodig omdat "de productie in China op een heel laag pitje staat", Coolblue verwacht "de komende weken en maanden beschikbaarheidsproblemen bij onze leveranciers". Een woordvoerder van Coolblue bevestigt het temperen van de verkopen.

