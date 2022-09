UZ Leuven biedt als eerste Belgische ziekenhuis een app aan waarmee patiënten met een gehoorimplantaat digitaal kunnen worden opgevolgd. Dankzij de app hoeven de patiënten minder vaak op controle te komen.

Mensen met ernstig gehoorverlies waarbij klassieke hoorapparaten niet of onvoldoende helpen, kunnen als alternatief kiezen voor een cochleair implantaat. Dat gehoorimplantaat wordt via een ingreep in het binnenoor (slakkenhuis) geplaatst en stimuleert de gehoorzenuw elektrisch. Wereldwijd hebben ongeveer een miljoen mensen een cochleair implantaat. In België zijn er dat ruim vijfduizend.

Gebruikers van een cochleair implantaat moeten levenslang medisch opgevolgd worden en regelmatig op controle komen in het ziekenhuis. Dankzij de nieuwe app kunnen patiënten kiezen om die opvolging van thuis uit te laten gebeuren.

Remote check

Ruim twintig patiënten van UZ Leuven werkten mee aan een proefproject. In de app moet de patiënt allerlei functionele testen uitvoeren en klassieke vragenlijsten beantwoorden. 'Zo kunnen de audiologen het gehoor van de patiënt evalueren, nakijken of het implantaat nog goed werkt en de patiënt feedback geven', legt professor Nicolas Verhaert (UZ Leuven), neus-keel-oorarts en hoofd-halschirurg uit. 'De meeste problemen kunnen via de app opgelost worden. De toepassing laat ook weten welke patiënten een fysieke afspraak in het ziekenhuis nodig hebben.'

De Vlaamse overheid erkent de opvolging via de app als een vorm van digitale zorgverlening. Daardoor kan die vanaf 1 oktober worden terugbetaald. De digitale toepassing heet Remote Check en werd ontwikkeld door Cochlear, producent van een veel gebruikt type cochleaire implantaten.

