De Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems heeft maandag aanklachten ingediend tegen Apple bij de Duitse en Spaanse autoriteiten voor persoonsgegevens. Volgens Schrems slaan iPhones automatisch een trackingcode voor advertenties op zonder toestemming te vragen aan de gebruiker, wat tegen de Europese privacywetten in zou gaan.

Het draait daarbij om de zogeheten Identifier for Advertisers (IDFA) die automatisch wordt gegenereerd bij het instellen van een nieuwe iPhone. Met die code kunnen Apple en andere partijen gebruikers online volgen, bijvoorbeeld om advertenties te personaliseren.

Het is de eerste keer dat Apple een aanklacht krijgt over het breken van de Europese privacywetten. Het technologieconcern beweert juist veel zorgvuldiger te zijn rondom privacy dan andere techbedrijven als Google en Facebook. Apple heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Facebook-zaak

Schrems spande met zijn organisatie Noyb eerder al een rechtszaak aan tegen Facebook in Ierland. Daarop werd het zogeheten Privacy Shield-verdrag door het Europese Hof ongeldig verklaard. Dat houdt in dat bedrijven niet zomaar gegevens van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten mogen sturen. Facebook is inmiddels weer naar de rechter gestapt om dit aan te vechten, omdat het volgens het bedrijf onmogelijk is om Europese data in de EU te houden.

Schrems hekelt de traagheid van de Ierse privacy-autoriteiten en hoopt dat hun Spaanse en Duitse evenknieën sneller zullen handelen in de zaak rondom Apple. Noyb zegt zijn pijlen ook op Google gericht te hebben, dat een vergelijkbaar volgsysteem heeft als Apple.

