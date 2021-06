De Europese gegevensbeschermingsorganisatie Noyb van privacyactivist Max Schrems heeft samen met de Economische Universiteit Wenen een systeem bedacht dat komaf maakt met de vervelende cookiemeldingen op websites. Met een automatisch signaal van de browser zouden gebruikers kunnen aangeven welke cookies ze willen aanvaarden en welke niet.

Cookies maken internetgebruikers identificeerbaar en volgbaar, zodat adverteerders gerichte reclame kunnen laten zien op basis van hun surfgedrag. Volgens Schrems zijn de wettelijk verplichte banners om die cookie-instellingen te regelen in hun huidige vorm niet altijd correct opgesteld omdat ze geen duidelijke 'ja of neen'-opties geven.

Gekke kliklabyrinthen

De organisatie stuurt daarover honderden klachten naar bedrijven. 'Een hele industrie van consultants en designers ontwikkelt gekke kliklabyrinthen om denkbeeldige toestemmingspercentages te bereiken. Mensen zodanig frustreren dat ze op okay klikken, is een duidelijke inbreuk op de principes van GDPR', klinkt het bij Noyb.

Met een gebruiksvriendelijker systeem dat de naam Advanced Data Protection Control (ADPC) meekreeg, wil Noyb gebruikers meer mogelijkheden geven om hun data-toestemmingen op een eenvoudige manier te regelen. De privacyvoorkeuren worden daarbij geautomatiseerd doorgestuurd naar websites.

Internetgebruikers zouden specifieke toestemmingen kunnen instellen voor bepaalde sites. Wie bijvoorbeeld kwaliteitsjournalistiek wil steunen, zou in één klik een groep sites op een uitzonderingslijst kunnen plaatsen van websites die meer data mogen vergaren.

Plug-in voor Firefox

De onderzoekers hebben al een plug-in ontwikkeld voor de Firefox-browser om hun systeem te demonstreren, en er is er ook nog een in de maak voor Chrome. Maar om de technologie te doen slagen, moeten ook websiteaanbieders eraan willen meewerken.

Cookies maken internetgebruikers identificeerbaar en volgbaar, zodat adverteerders gerichte reclame kunnen laten zien op basis van hun surfgedrag. Volgens Schrems zijn de wettelijk verplichte banners om die cookie-instellingen te regelen in hun huidige vorm niet altijd correct opgesteld omdat ze geen duidelijke 'ja of neen'-opties geven.De organisatie stuurt daarover honderden klachten naar bedrijven. 'Een hele industrie van consultants en designers ontwikkelt gekke kliklabyrinthen om denkbeeldige toestemmingspercentages te bereiken. Mensen zodanig frustreren dat ze op okay klikken, is een duidelijke inbreuk op de principes van GDPR', klinkt het bij Noyb.Met een gebruiksvriendelijker systeem dat de naam Advanced Data Protection Control (ADPC) meekreeg, wil Noyb gebruikers meer mogelijkheden geven om hun data-toestemmingen op een eenvoudige manier te regelen. De privacyvoorkeuren worden daarbij geautomatiseerd doorgestuurd naar websites.Internetgebruikers zouden specifieke toestemmingen kunnen instellen voor bepaalde sites. Wie bijvoorbeeld kwaliteitsjournalistiek wil steunen, zou in één klik een groep sites op een uitzonderingslijst kunnen plaatsen van websites die meer data mogen vergaren.De onderzoekers hebben al een plug-in ontwikkeld voor de Firefox-browser om hun systeem te demonstreren, en er is er ook nog een in de maak voor Chrome. Maar om de technologie te doen slagen, moeten ook websiteaanbieders eraan willen meewerken.