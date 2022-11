Het Britse Information Commissioner's Office (ICO) verlaagt een boete die de Britse overheid vorig jaar opgelegd kreeg wegens een datalek in 2019. In plaats van een half miljoen pond moet het Britse Cabinet Office 50.000 pond betalen.

Bij het datalek werd per ongeluk een csv-bestand met ruim duizend adressen gepubliceerd op een officiële website van de Britse overheid. De adressen waren afkomstig van kandidaten voor de New Year Honours, een evenement waarbij Britten die liefdadigheidswerk doen in het zonnetje worden gezet.

Het Cabinet Office, dat de Britse premier ondersteunt en verantwoordelijk was voor het datalek, tekende beroep aan tegen de boete. De dienst vond de straf te hoog en buitenproportioneel. De privacywaakhond kan zich hier in vinden en heeft de boete, 'mede door de huidige economische druk', nu substantieel verlaagd.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

