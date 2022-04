DuckDuckGo ken je wellicht als de zoekmachine die de privacy van de gebruiker hoog in het vaandel draagt. Maar de search engine heeft ook zijn eigen browser. Na de versies voor iPhone, iPad en Android is die nu ook beschikbaar voor Mac-gebruikers. Al geldt er in de bètafase wel nog een wachtlijst.

DuckDuckGo is een search engine die geen zoekopdrachten, -resultaten of andere privacygevoelige informatie van de gebruiker opslaat. Je gebruikt de machine via de gelijknamige website, een extensie voor bijvoorbeeld Chrome of Safari, of middels de volwaardige DuckDuckGo-browser.

Tijdbesparend

Voor de smartphone en tablet is DuckDuckGo intussen ruim 150 miljoen keer gedownload. De gloednieuwe versie voor macOS biedt volgens de makers een 'krachtige tracker-blocker', naast andere functies uit de mobiele app, zoals e-mailbescherming en website-encryptie (door standaard voor het https-protocol te kiezen). Ook krijg je als gebruiker ongeveer vijftig procent minder vaak cookievensters (wel/niet akkoord) te zien, waardoor je tijdens surftochten flink wat tijd bespaart.

De ontwikkelaars claimen verder dat DuckDuckGo for Mac pijlsnel is, onder meer omdat gebruik wordt gemaakt van de in macOS ingebakken rendering engine (die ook door Safari wordt aangewend). En in tegenstelling tot alle andere browsers, zo klinkt het, blokkeert DuckDuckGo nieuwsgierige trackers nog voordat ze ingeladen worden. 'Daardoor is onze browser niet alleen sneller dan Chrome, maar verbruikt het programma ook zo'n zestig procent minder data', luidt het.

Wachtlijst

De nieuwe browser is nog niet voor iedereen beschikbaar. Geïnteresseerden in DuckDuckGo for Mac kunnen zich desgewenst wel op een wachtlijst laten plaatsen (meer info daarover vind je hier). Zij zullen te zijner tijd dan een invitatiecode ontvangen waarmee ze de browser op hun Mac kunnen activeren.

