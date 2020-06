De stad Mechelen mag mensen niet online volgen om vervreemding of extremisme op te sporen. De wettelijke basis ontbreekt om dat met respect voor de privacy te doen.

Het gaat om een pilootproject dat in augustus vorig jaar in een eerste testfase kwam. De bedoeling is om op sociale media uit te kijken naar mensen die in Mechelen wonen, of 'Mechelen' vermelden in hun berichten en op tijd te identificeren als kwetsbare personen wanneer er 'vervreemding' optreedt.

Maar het project wordt stopgezet. Het Mechels onafhankelijk stadsmagazine As Gau Paust ontdekte dat dat komt na kritiek van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC). Het advies zelf dateert al van december 2019, maar komt nu naar boven omdat As Gau Paust het jaarverslag informatieveiligheid van de stad kon inkijken.

De stad Mechelen ging voor het project in zee met Textgain, een spin-off van de Universiteit van Antwerpen. In haar verdediging haalde de stad aan dat het een privacy-analyse had gedaan en verwees daarbij naar een aantal wettelijke bepalingen.

Maar de VTC volgt de redenering van de stad niet en stelt dat het wettelijk kader om dit te kunnen doen ontbreekt en dat daar ook verankerde beschermingsmaatregelen bij horen. Ook is er risico voor de fundamentele rechten en vrijheden van burgers.

Niet begraven, wel uitgesteld

Mechelen wil het project wel nieuw leven inblazen. Het kijkt daarbij naar een wettelijk kader op Vlaams niveau en er wordt een Europees dossier opgesteld om juridische en ethische kwesties te onderzoeken. Het project staat dus op pauze, tot het wettelijk wel is toegelaten.

In een reactie aan As Gau Paust zegt het kabinet van burgemeester Alexander Vandersmissen dat de stad hiervoor in gesprek zal gaan met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Een belangrijk detail daarbij is dat Somers zelf burgemeester van Mechelen was tot hij vorig jaar naar de Vlaamse regering overstapte. Vandaag is hij nog steeds titelvoerend burgemeester.

