De Belgische datingsite Twoo moet 50.000 euro ophoesten voor het schenden van de privacyregels. De Gegevensbeschermingsautoriteit GBA legde die boete met name op omdat het in Gent gebaseerde bedrijf persoonsgegevens van niet-leden verwerkte. Ook verzekeraar DKV Belgium moet een boete van 50.000 euro betalen.

Aanleiding voor de zaak tegen Twoo was de intussen stopgezette praktijk waarbij het sociaal netwerk zijn leden uitnodigde om vrienden of contacten toe te voegen. Als een gebruiker daarmee akkoord ging, verzamelde Twoo de namen en telefoonnummers van die personen om hen uit te kunnen nodigen om zich ook te registreren.

'Vergelijken en vergeten'

De Geschillenkamer van de GBA oordeelde echter dat de praktijk de GDPR schendt. Twoo mag de persoonsgegevens van niet-gebruikers niet opslaan om ze verder te verwerken met het oog op het versturen van een uitnodiging. Wel zou het platform ze kortstondig mogen verwerken voor een compare & forget-actie, waarbij al bestaande gebruikers uit de contactgegevens worden geselecteerd. Maar zelfs wat dat laatste betreft, ging Twoo volgens de GBA aanvankelijk in de fout. Het platform vroeg tot midden juli 2019 de toestemming aan gebruikers om uitnodigingen te e-mailen via vooraf aangevinkte vakjes. Ook dat is in strijd met de regels, luidt het.

In een reactie zegt CEO Joost Roelandts dat Twoo het 'grondig oneens' is met de beslissing. 'Er werd absoluut geen rekening gehouden met onze duidelijke procedures rond het verzamelen van de toestemming van onze leden. Die voldeden volledig aan de strenge toestemmingsvereisten van de GDPR', stelt hij.

Ook boete voor DKV

Naast Twoo legde de GBA ook een boete van 50.000 euro op aan DKV. Dat deed de privacywaakhond omdat de verzekeringsmaatschappij gezondheidsgegevens die ze van een klant verkreeg in het kader van een hospitalisatieverzekering, voor andere doeleinden aanwendde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verzekeraar laat weten 'het grootste belang' te hechten aan privacybescherming en ziet de beslissing als 'een belangrijk signaal om de transparantie' te verbeteren. DKV voegt eraan toe dat het bedrijf de beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit grondig zal gaan analyseren.

