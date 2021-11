Verschillende privacytoezichthouders in Europa willen een verbod op zogeheten tracking cookies: kleine bestandjes waarmee adverteerders mensen online kunnen volgen. Zo kunnen ze precies zien waar consumenten mee bezig zijn en daar heel gericht advertenties op afstemmen.

De toezichthouders willen ook een verbod op het maken van profielen van kinderen. Zo'n profiel vat samen waar iemand in geïnteresseerd is, zodat de advertenties daarop kunnen worden geselecteerd. De waakhonden zijn aangesloten bij de European Data Protection Board. Die heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie, omdat die aan nieuwe regels werkt.

Volgens de toezichthouders worden de rechten van burgers niet genoeg beschermd, is er niet genoeg toezicht en spreken de nieuwe regels de bestaande wetten tegen.

Overal gevolgd

Tracking cookies volgen mensen niet op één enkele site, maar overal. Ze zien bijvoorbeeld dat iemand op webshop A de ene wasmachine bekijkt, op webshop B een andere wasmachine zoekt, en vervolgens op weer een andere site naar recensies van dergelijke toestellen kijkt. Die persoon kan vervolgens op een volkomen andere site ineens een advertentie voor wasmachines voorgeschoteld krijgen.

