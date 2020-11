YouTube heeft het kanaal van de ultraconservatieve zender One America News Network (OAN) verboden om gedurende een week nieuwe videoframenten te posten.

OAN zal ook geen inkomsten kunnen halen uit fragmenten die al online staan, meldt het videokanaal van de Amerikaanse internetreus Google.

OAN overtrad de regels met foutieve informatie over covid-19.

OAN trok resoluut de kaart van de Amerikaanse president Donald Trump bij de voorbije presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Het kanaal steldde dat er een gegarandeerde remedie bestaat tegen covid, aldus een woordvoerder van YouTube.

Het is de eerste maal dat het videoplatform ingrijpt tegen OAN. OAN is een van de kleine zenders die de zege van Joe Biden niet erkennen, en daarbij valse claims over verkiezingsfraude de wereld insturen. OAN krijgt nu een eerste waarschuwing. Bij drie waarschuwingen wordt het kanaal geschrapt.

