Het Zweedse Proact neemt PeopleWare over voor 17 miljoen euro. De oprichters van het bedrijf blijven aan boord.

Proact bestaat sinds 1994, telt meer dan achthonderd medewerkers verspreid over 14 landen in Europa en Noord-Amerika waar het actief is als IT solutions en cloud services provider. Het bedrijf wordt geleid door CEO en voorzitter Jonas Hasselberg.

PeopleWare bestaat sinds 2003, telt 220 werknemers in België en Nederland met meer dan 170 actieve klanten. Het bedrijf legt zich vooral toe op managed services en heeft een omzet van zo'n 28 miljoen euro. Mark Van Liemp is CEO.

Voor Proact is de overname een deel van de groeistrategie. Het bedrijf wil zo het segment van middelgrote bedrijven in België en Nederland beter bedienen. Bovendien zijn beiden actief in outsourcing.