Een technisch probleem bij het Belgische nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk Belnet ligt aan de oorzaak van de internetproblemen bij steden, gemeenten en enkele hogescholen en universiteiten.

Sinds vanochtend om 5.15u is er een incident op het netwerk van Belnet, zo meldt het Belgische nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk zelf in een persbericht. Het probleem zorgt voor connectiviteitsverlies (internet) bij verschillende klanten die op de betrokken PoP's (Points of Presence) zijn aangesloten. Het gaat om de PoP's in Brugge, Kortrijk en Hasselt.

Sommige steden en gemeenten maken melding van de problemen. Volgens VRTNWS zou 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten getroffen zijn. Belnet noemt de stad Kortrijk, Hasselt en Brugge bij naam. Ook Fluvius is getroffen net als enkele hogescholen en universiteiten als HOWEST, VIVES en KULAK. Van een cyberaanval zou geen sprake zijn. Het incident deed zich volgens Belnet voor tijdens de upgrade van enkele optische nodes in de PoP's, al is de precieze oorzaak op dit moment nog niet bekend.

Door een externe panne is het zeker nog tot 10 uur niet mogelijk om zaken te regelen in het stadhuis: attesten, bewijzen, vergunningen.... Afhalen van reispas en rijbewijs kan wel. — Stad Kortrijk (@8500Kortrijk) January 14, 2020

Belnet heeft al zijn betrokken klanten ingelicht en zijn incidentprocessen opgestart. Belnet probeert de connectiviteit voor alle klanten zo snel mogelijk te herstellen samen met de netwerkleverancier. Particuliere internetverbindingen zouden geen impact mogen ondervinden. Op het moment van schrijven (12u) waren de problemen volgens de statuspagina nog niet opgelost.

Update (14/01,17u): tijdelijke en gedeeltelijke oplossing

Belnet laat weten dat dondertussen drie van de getroffen routers (2 in Brugge en 1 in Hasselt) konden worden hersteld via een workaround. Momenteel worden de overige routers tegelijk aangepakt.

