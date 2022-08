Gebruikers van Facebook zien weer de tijdlijn die ze altijd zien als ze de app of de site openen. De verandering van woensdagochtend is teruggedraaid. Volgens moederbedrijf Meta veroorzaakte een configuratiewijziging problemen in de Facebook-feed van sommige gebruikers. 'We hebben het probleem zo snel mogelijk verholpen en verontschuldigen ons voor het ongemak', klinkt het.

Facebook-gebruikers klaagden woensdag op sociale media steen en been over wat ze te zien kregen. Normaal gesproken zien gebruikers berichten van hun vrienden en aankondigingen op pagina's die ze volgen, bijvoorbeeld van bands en bedrijven. Daar tussendoor staan advertenties.

Spammers

Maar woensdagochtend zagen ze het ene na het andere bericht van onbekenden opduiken op de profielen van pagina's die ze volgen. Het digitale euvel speelde vooral gebruikers parten die via Facebook geabonneerd zijn op zeer populaire bands en artiesten, genre Coldplay, Taylor Swift of Lady Gaga. Sommige gebruikers zagen in hun feed enkel nog posts van fans.

Spammers grepen alleszins hun kans om links naar hun sites te verspreiden via die pagina's, bijvoorbeeld advertenties voor cryptomunten. Anderen stuurden grappig bedoelde plaatjes rond.

Facebook-gebruikers klaagden woensdag op sociale media steen en been over wat ze te zien kregen. Normaal gesproken zien gebruikers berichten van hun vrienden en aankondigingen op pagina's die ze volgen, bijvoorbeeld van bands en bedrijven. Daar tussendoor staan advertenties.Maar woensdagochtend zagen ze het ene na het andere bericht van onbekenden opduiken op de profielen van pagina's die ze volgen. Het digitale euvel speelde vooral gebruikers parten die via Facebook geabonneerd zijn op zeer populaire bands en artiesten, genre Coldplay, Taylor Swift of Lady Gaga. Sommige gebruikers zagen in hun feed enkel nog posts van fans.Spammers grepen alleszins hun kans om links naar hun sites te verspreiden via die pagina's, bijvoorbeeld advertenties voor cryptomunten. Anderen stuurden grappig bedoelde plaatjes rond.