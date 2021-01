De technische problemen die vorige week opdoken met de Coronalert-app zijn nog niet opgelost. Een bijgewerkte Android-versie blijkt niet het verhoopte resultaat te hebben.

Heel wat gebruikers van de Coronalert-app krijgen geen bijgewerkte gegevens meer van de zogeheten 'blootstellingschecks'. De laatste dagelijkse update dateert van 5 of 6 januari. Het probleem is ontstaan door de aankoppeling met de 10 andere Europese landen. Sinds 6 januari 'praat' onze corona-app nu met de andere corona-apps van tien Europese landen, waardoor ook contacten in het buitenland worden geregistreerd.

Vrijdag bevestigde Belgisch hoogleraar Bart Preneel die mee aan de wieg stond van de Belgische corona-app nog de problemen. Een in allerijl ontwikkelde bijgewerkte versie 1.11.1 van de Android-app zou de technische problemen oplossen. Maar ondertussen blijkt dat dit niét het geval is. Onze redactie ontving het afgelopen weekend talrijke e-mails van gebruikers bij wie de gegevens nog steeds niet bijgewerkt worden na installatie van versie 1.11.1. Ook op Twitter wordt melding gemaakt van de problemen. Bart Preneel reageerde ondertussen dat het probleem inderdaad nog niet opgelost is: "Er wordt hard aan gewerkt".

Zonder bijgewerkte gegevens heeft de Coronalert-app weinig nut: het zijn precies die gegevens die gebruikt worden om een persoonlijk besmettingsrisico in te schatten. Op iOS zou het probleem zich niet voordoen.

Het probleem is inderdaad nog niet volledig opgelost. Er wordt hard aan gewerkt. Ik laat iets weten van zodra dat kan. — Bart Preneel (@bpreneel1) January 10, 2021

