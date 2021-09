Problemen met uitlezen van nieuwste identiteitskaarten

Burgers, banken en tal van andere instanties klagen over problemen met het uitlezen van de nieuwste identiteitskaarten. Een software­-update is de oplossing, maar dat is nauwelijks bekend, zo meldt De Tijd.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Elektronische identiteitskaarten (eID's) die sinds april worden uitgereikt, hebben een vernieuwde contactchip om ze beter te beveiligen. De chip geeft toegang tot een hele reeks persoonlijke gegevens. Om die toonbaar te maken, moeten de eID en de chip worden uitgelezen met een kaart­lezer. En dat loopt niet overal even vlot, zo blijkt uit een rondvraag van de krant. 'Eenvoudig op te lossen' 'Wij betreuren de moeilijkheden die burgers ondervinden', zegt een woordvoerder van de FOD Binnenlandse Zaken. 'Veel orga­nisaties hebben zich nog niet aangepast aan de nieuwe chip, waardoor ze er niet in slagen de gegevens van nieuwe kaarten uit te lezen.' Volgens de FOD kunnen organisaties dat eenvoudig oplossen door hun software te updaten via de website eid.belgium.be. Elektronische identiteitskaarten (eID's) die sinds april worden uitgereikt, hebben een vernieuwde contactchip om ze beter te beveiligen. De chip geeft toegang tot een hele reeks persoonlijke gegevens. Om die toonbaar te maken, moeten de eID en de chip worden uitgelezen met een kaart­lezer. En dat loopt niet overal even vlot, zo blijkt uit een rondvraag van de krant.'Wij betreuren de moeilijkheden die burgers ondervinden', zegt een woordvoerder van de FOD Binnenlandse Zaken. 'Veel orga­nisaties hebben zich nog niet aangepast aan de nieuwe chip, waardoor ze er niet in slagen de gegevens van nieuwe kaarten uit te lezen.' Volgens de FOD kunnen organisaties dat eenvoudig oplossen door hun software te updaten via de website eid.belgium.be.