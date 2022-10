Chatdienst WhatsApp kampte deze ochtend met een wereldwijde storing: veel berichtjes konden niet worden verstuurd of kwamen niet aan. Kort voor de middag leken de problemen te zijn opgelost.

De storing begon dinsdagochtend rond 9 uur en trof gebruikers in meerdere landen, waaronder ook België. Op Allestoringen.be rolden in het eerste uur van de problemen bijna zevenduizend klachten binnen. De Nederlandse tegenhanger van die site ontving zelfs ruim 115.000 meldingen.

Aanvankelijk leek de storing alleen groepsgesprekken te treffen, maar even later werkten ook gewone chats niet meer. Wat de storing heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

