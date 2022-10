Musk mag dan aangeboden hebben Twitter toch terug te kopen, de rechtszaak die het techconcern tegen hem heeft aangespannen, begint vooralsnog later deze maand.

De rechtbank in Delaware maakte bekend de zaak nog niet te hebben opgeschort omdat er nog geen overeenkomst van de partijen is ontvangen. Eerder deze week maakte Musk bekend alsnog Twitter te willen inlijven. De man had in april een bod gedaan op Twitter van 44 miljard dollar, maar kwam daar in juli op terug. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots.

Daarop spande Twitter een rechtszaak aan, en deze week heeft Musk besloten dat hij dan toch de deal wil afronden. Die bocht kwam er, volgens Amerikaanse media, na een poging van Musk om een korting van dertig procent te krijgen. Tot dat akkoord kwamen Musk en Twitter echter niet. De miljardair zou nu toch de volle beloofde 44 miljard voor het mediaplatform neertellen.

Bochtje

Waarom hij nu opeens weer verder wil met de overname werd uit de documenten niet direct duidelijk. Wel is het zo dat bij de rechtszaak die nu in Delaware loopt, een hele reeks informatie is opgevraagd. Onder meer het sms-verkeer van Musk werd daarbij al bekendgemaakt. Nogal wat specialisten lijken ook van mening dat Musk de zaak moeilijk kan winnen, gezien de voorwaarden van het contract dat hij in april ondertekende.

Maar de rechtszaak is dus nog niet van de baan. Volgens de rechter is er nog niet gevraagd om een schorsing, en zal het proces zover bekend op 17 oktober beginnen.

