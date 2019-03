Proces tegen Amazon-dochter mag doorgaan

Goed nieuws voor miljoenen gedupeerde klanten van Zappos, een online-schoenenwinkel die in handen van Amazon is. Hun gegevens waren in 2012 gestolen uit de database van het bedrijf. Ze begonnen daarom een rechtszaak tegen Zappos. Dat probeerde het proces te laten stoppen, maar dat is maandag afgewezen door het Hooggerechtshof in Washington.

Bij het datalek waren de gegevens van 24 miljoen klanten gestolen. Het ging om namen, contactgegevens en delen van creditcardnummers. Het is niet bekend of die informatie is misbruikt. Meerdere klanten begonnen een collectieve zaak om schadevergoeding te krijgen. Ze zeiden dat Zappos de servers niet genoeg had beschermd en dat de gegevens niet goed waren versleuteld. Een rechtbank besliste dat klanten van wie de gestolen gegevens daadwerkelijk waren misbruikt, genoeg reden hadden voor een procedure en dus verder konden gaan. Klanten die dat niet konden bewijzen, bleven met lege handen achter. In hoger beroep werd dat teruggedraaid: niet alleen mensen die schade hadden geleden, ook klanten die het risico op schade hadden gelopen, mochten Zappos aanklagen. Zappos zegt dat datalekken een 'fact of life' zijn in een digitale wereld en dat ondernemers moeten worden beschermd tegen dure rechtszaken. Het bedrijf wordt onder meer gesteund door de Amerikaanse Kamer van Koophandel.