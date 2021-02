ICT-dienstverlener Prodata Systems (NRB) heeft het contract binnengehaald bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voor de uitbouw van het 'Mission Critical' netwerk: goed voor een prijskaartje van ongeveer 30 miljoen euro.

Het Mission Critical Network, kortweg MCN, is het computernetwerk van de MIVB/STIB in de metro- en premetrostrations dat momenteel dient voor de kritische toepassingen rond de beveiliging van de verschillende sites en de passagiers. Videobescherming is een van die toepassingen. Momenteel zijn ongeveer 8.000 camera's verspreid over de tachtig stations van het ondergrondse netwerk aangesloten op het MCN-netwerk. Maar dat aantal camera's neemt snel toe.

Geen netwerk, geen metro

"We gaan het MCN opschalen om 15.000 camera's aan te sluiten. Dat zijn dan niet alleen camera's in de verschillende vestigingen, maar ook in de metrostellen zelf", vertelt Bart Carbonez, CEO van Prodata Systems dat sinds september vorig jaar deel uitmaakt van de NRB-groep. "Die camera's op de metrostellen gaan niet alleen dienen voor de veiligheid van de passagiers, maar ook om de zelfrijdende metro te faciliteren. MIVB wil echt evolueren naar zelfrijdende metrostellen en daar moet dit netwerk voor dienen. Het is écht een 'Mission Critical' netwerk: zonder dit netwerk zal het openbaar vervoer uitvallen. Het spreekt voor zich dat alles dus ontdubbeld wordt op alle mogelijke manieren", aldus Bart Carbonez. Prodata Systems heeft ondertussen al flink wat ervaring met zo'n netwerken opgebouwd. Alleen al in Brussels Airport baat Prodata Systems zeven verschillende bedrijfskritische netwerken uit, gaande van de bagage-afhandeling, over de connectiviteit van de winkels, het aansturen van de vluchten tot de schermen aan de gates toe.

Momenteel in testfase

Momenteel draait bij de MIVB al een 'proof of concept' met de onbemande metrostellen. Per metro moeten overigens 40 camera's aangesloten worden. Ook voice control hoort er bij: passagiers worden ook op een zelfrijdende metro met stem geïnformeerd net zoals een conducteur dat nu doet. Tegen het einde van het jaar zou de testfase afgerond zijn en de echte uitrol starten.

Volledig ontdubbeld

Prodata Systems is verantwoordelijk voor de netwerkarchitectuur, de levering van de soft- en hardware en de implementatie. Het bedrijf neemt ook de rol van integrator op zich naar andere IT-leveranciers bij de MIVB. Over een periode van drie jaar staat Prodata ook in voor het onderhoud en eventuele extra aanpassingen. Alles bij elkaar dus 30 miljoen euro (incl. btw). "Een stevig prijskaartje, maar MIVB kiest ook echt voor toptechnologie op basis van Extreme Networks. Zoals gezegd, met enorme redundantie, en zeer stevige SLA's waarbij we proactief monitoren. Dat we een Network Operations Center (NOC) hebben dat de klok rond draait én dat we een volledig Belgische en zeer toegankelijke speler zijn, heeft zeker meegespeeld in de keuze voor ons bedrijf", besluit Carbonez.

