De firma Prodata Systems uit Zaventem heeft de digitalisatie van 34 operatiezalen van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) binnengehaald. Met de opdracht is een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid.

Door de digitale integratie wordt het mogelijk om de operatiezalen van het ZN Antwerpen vanop afstand te monitoren en te beoordelen via een NOC (Nursing Outcomes Classification). Daarnaast hebben chirurgen en verpleging via de integratie voortdurend toegang tot het elektronisch patiëntendossier of EPD. Het gaat volgens Prodata om een van de grootste projecten in België in zijn soort.

In een eerste fase zorgt de digitalisatie ervoor dat alle vitale functies van de patiënt, zoals hart, bloedwaarden en zuurstof kunnen worden opgevolgd. Daarnaast kan een chirurg de beelden van een operatie in 4k-kwaliteit opslaan, bekijken en indien nodig streamen. Het systeem stelt chirurgen ook in staat om operaties vanop afstand te volgen en eventueel bijstand te leveren, bijvoorbeeld vanuit een tweede zaal waar een operatie aan de gang is.

Op termijn is het de bedoeling het systeem uit te breiden met sensoren die kunnen detecteren of in het kwartier al het benodigde materiaal aanwezig is om de operatie aan te vatten. Op die manier hoeft het verplegend personeel de zaal niet langer te verlaten, wat mogelijk contaminatie tot gevolg heeft voor de patiënt.

Prodata Systems is marktleider als het gaat over digitalisatie van operatiekwartieren. Het bedrijf heeft meer dan 120 zalen in beheer en heeft onder meer projecten lopen in AZ Herentals, ASZ Aalst, AZ Delta en CHU Dinant Godinne.

