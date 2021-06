De productie bij telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo ligt maandag volledig stil, zo meldt vakbond ACV. Ook vorige week vrijdag zijn werknemers niet komen opdagen bij het bedrijf. Toen hebben ze wel hun loon kunnen behouden.

Vorige week donderdag kondigde de directie van CommScope aan dat het een zware herstructurering plant. Het bedrijf wil de productie- en distributieafdelingen stopzetten, omdat het moeite heeft zich aan te passen aan de snel veranderende telecommarkt. De jobs van 241 arbeiders en 64 bedienden zijn bedreigd. De afdeling onderzoek en ontwikkeling zou wel nog blijven bestaan.

Maandag is er geen enkele arbeider of bediende komen opdagen op de site in Kessel-Lo, klinkt het bij de christelijke vakbond. Ook vrachtwagens konden niet binnenrijden: de toegangspoort bleef gesloten. Mogelijk zijn er wel nog mensen van de afdeling onderzoek en ontwikkeling die van thuis uit hebben gewerkt, maar dat is niet duidelijk.

Steun betuigen

'Doorheen de dag is er ook een vijftigtal werknemers naar de site gekomen om hun steun te betuigen', zegt Leen Vanderhulst, vakbondssecretaris bij ACV Metea. 'Daarnaast hebben we ook een brief gestuurd naar Mohamed Ridouani (de burgemeester van Leuven, waarvan Kessel-Lo een deelgemeente is, red.) om een onderhoud te vragen.'

Morgen houden de vakbonden een personeelsvergadering. Nadien zal meer duidelijkheid volgen over eventuele verdere acties. Donderdag staat de eerste ondernemingsraad gepland.

