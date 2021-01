Apple zou de productie van de iPhone 12 mini hebben teruggeschroefd doordat er een onverwacht grote vraag is naar de duurdere iPhone 12 Pro-versies. Dat meldt de website Cult of Mac, op basis van informatie van analisten van investeringsbank Morgan Stanley.

Tijdens de introductie van de nieuwe generatie iPhones deze herfst zou slechts zes procent van alle verkochte modellen een mini zijn geweest. De mini is met zijn schermdiagonaal van 5,4 inch de meest compacte en betaalbare highend smartphone van Apple, met prijzen die beginnen bij 809 euro. De 'gewone' iPhone 12 (met 6,1-inch scherm) start bij 909 euro, de 12 Pro (ook 6,1-inch) bij 1.159 euro en de 12 Pro Max (met 6,7-inch display) heeft een vanafprijs van 1.259 euro.

Nieuw design en 5G

Het grote succes van de iPhone 12, het populairste model sinds de iPhone 6 uit 2014, zou volgens kenners te maken hebben met het nieuwe design, de verbeterde camera's, 5G en de snellere A13-chip.

Apple schatte in dat er een grote groep mensen behoefte zou hebben aan een kleinere smartphone, nu de meeste telefoons door de jaren heen een stuk groter zijn geworden. Die stelling klopt wellicht ook wel, maar kennelijk geven veel Apple-liefhebbers dan toch de voorkeur aan de iPhone SE. Die is wat minder krachtig, kleiner (4,7-inch) maar met 492,10 euro vooral ook gevoelig goedkoper dan een iPhone 12 mini.

