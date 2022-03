Apple gaat twintig procent minder toestellen van de pas aangekondigde iPhone SE maken. Het doet dat volgens bronnen omdat er minder vraag is naar het toestel.

Volgens Nikkei Asia heeft Apple aan haar producenten laten weten dat het voor volgend kwartaal twee tot drie miljoen minder exemplaren van de iPhone SE zal maken, ongeveer een vijfde minder dan normaal. Ook verwacht het voor heel 2022 zo'n tien miljoen minder AirPods te maken, ten opzichte van de 76,8 miljoen oortjes die in 2021 werden verscheept.

De Aziatische zakenkrant merkt daarbij op dat die terugval niet is ingegeven door chiptekorten of logistieke problemen, maar wel door een lagere vraag. Het wijst onder meer naar de oorlog van Rusland tegen Oekraïne (waardoor Apple nu ook niets meer verkoopt in Rusland), maar ook de inflatie waardoor mensen minder snel geld uitgeven aan een nieuw toestel.

The Verge voegt daar nog een extra reden aan toe: omdat de iPhone SE als een goedkoper (vanaf 529 euro, de prijs van een midrange toestel) in de markt wordt gezet, is het een toestel met een ander doelpubliek. Een publiek dat niet naar de winkel holt in de weken nadat het toestel uitkomt, maar vaak afwacht tot hun toestel aan vervanging toe is. Tegelijk is het prijsverschil met een oudere iPhone relatief klein, waardoor Apple's oude modellen wat concurreren met de nieuwe SE.

