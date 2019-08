Vanaf vandaag rijdt er op de Brussels Health Campus (de omgeving van het UZ Brussel) een kleine zelfrijdende shuttle rond die studenten en personeel van en naar hun auditoria moet brengen. Het proefproject moet onderzoekers van VUB en ULB helpen om slimme oplossingen te bedenken voor de Brusselse mobiliteitsuitdagingen.

De officiële start komt er na twee weken proefdraaien, waarbij de instellingen van het voertuig werden aangepast aan de specifieke locatie. "Het ging dan vooral om technische testen van het zelfrijdende voertuig", zegt projectpromotor en professor Elektrische en Autonome Mobiliteit van de Vakgroep MOBI van de VUB Lieselot Vanhaverbeke. "Zo'n voertuig moet gekalibreerd worden, de juiste snelheid moet worden ingesteld, het moet de haltes herkennen en die moeten bovendien toegankelijk zijn voor de shuttle. Soms zijn wat aanpassingen nodig, zoals het opvullen van een goot."

De shuttlebus is een EZ10-model van de Franse constructeur Easy Mile uit Toulouse. Hij wordt voor het project geleased bij de Brusselse start-up USH/Lab Box. Het voertuig beweegt zich over zijn traject met behulp van sensoren, camera's, een gps en vehicle to infrastructure-communicatie.

Impact op de publieke ruimte

Nu de hindernissen op het traject zijn weggewerkt, start de eerste fase van het echte proefproject, een brede samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen aan de twee grootste Brusselse universiteiten VUB en ULB. "Elk van die onderzoeksgroepen heeft zijn eigen specialiteit en inbreng in het project", zegt Vanhaverbeke. "De interfacultaire onderzoeksgroep MOBI (VUB), waar vooral onderzoek wordt gedaan naar duurzame mobiliteit en logistiek, zal nagaan hoe zo'n shuttle in de praktijk gebruikt wordt en hoe de gebruikers erop reageren. De onderzoeksgroep SMIT (VUB) ontwikkelt methodologieën om het complexe en zeer gevarieerde gebruikerspubliek zo goed mogelijk te bedienen met de shuttle. Zij zorgen ook voor de feedback van alle betrokkenen en gaan ermee aan de slag."

Dat het om een complexe onderneming gaat, getuigen deze cijfers: op de Brussels Health Campus verblijven, op een totale oppervlakte van 32 hectaren, duizenden studenten en zijn dagelijks 5.000 medewerkers actief. Het universitair ziekenhuis, met jaarlijks bijna 400.000 raadplegingen en meer dan 30.000 hospitalisaties, krijgt elke dag vele honderden patiënten en bezoekers over de vloer. De campus huisvest niet enkel de VUB-faculteit Geneeskunde en Farmacie en het UZ Brussel, maar ook een afdeling van de Eramsushogelschool, een lagere school, een kinderdagverblijf, een fitnesscentrum en andere campusgebruikers. Een heel divers publiek, met verschillende verplaatsingspatronen, wat het uiterst geschikt maakt voor wetenschappelijk onderzoek naar de gebruiksacceptatie van wijzigende vervoersmodi, ruimtelijke planning, infrastructuurverbeteringen en technische ontwikkelingen. SMIT moet orde scheppen in dat nogal chaotische gegeven.

De onderzoeksgroep LOUISE (ULB) is op haar beurt vooral bezig met het traject dat de shuttle moet volgen en met de impact daarvan op de publieke ruimte. Het hele project werd opgezet na een oproep van Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Innoviris wil in een proeftuinomgeving slimme oplossingen helpen ontwikkelen en testen voor de mobiliteitsuitdagingen in Brussel. De onderzoeker kunnen door het project concreet toepasbare kennis opdoen en die later inzetten in een 'best practices'-draaiboek voor de uitbouw van autonoom vervoer in de Brusselse regio.

Vanaf november ook op de openbare weg

Zo ver zijn de onderzoekers nog lang niet. De eerste fase zal lopen tot eind oktober. Tijdens die fase kunnen studenten en personeel met de shuttle pendelen tussen de studentenverblijven en het hoofdgebouw van de faculteit Geneeskunde en Farmacie. De shuttle blijft in deze fase dus binnen de grenzen van de campus. Hij zal tussen tien en vijftien kilometer per uur halen en een ritje zal drie minuten duren. Het elektrisch aangedreven voertuig kan 12 personen vervoeren en is uitgerust met een toegangsplatform voor rolstoelgebruikers. Er zal tijdens de proeffase altijd een operator aan boord zijn, die kan ingrijpen bij pech, of als er iets fout gaat. Een noodstopknop en drukgevoelige sensordeuren vervolledigen het veiligheidspakket.

In de tweede fase wordt de actieradius van de shuttle serieus uitgebreid en zal hij ook op de openbare weg gaan rijden. Vanaf november zal hij een rondje rijden van ongeveer een kilometer en zo de belangrijkste parkings van de campus, een halte van het openbaar vervoer en de hoofdingang van het ziekenhuis met elkaar verbinden. In die tweede fase zullen dan ook vooral patiënten en bezoekers van het ziekenhuis van de shuttle gebruik kunnen maken.