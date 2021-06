De Amerikaanse ondernemer Frank McCourt zal tot 100 miljoen dollar investeren in onder andere de ontwikkeling van een alternatief internetprotocol tegen de 'wurggreep' van socialemediaplatformen op de gegevens van gebruikers. Zijn initiatief heet 'Project Liberty' (Project Vrijheid).

De investering leidt volgens de ondernemer tot 'de creatie van een meer evenwichtig internet en een nieuw opensourceprotocol, om de sociale netwerken te bevrijden van de wurggreep van bedrijven die ze bezitten, de privésfeer te beschermen, innovatie aan te moedigen en het eigendom van hun gegevens terug te geven aan de gebruikers', klinkt het.

De Amerikaanse ondernemer zal zo 25 miljoen dollar investeren in de ontwikkeling van een nieuw informaticaprotocol, dat 'aan de gebruikers zal toebehoren'. De nieuwe infrastructuur moet operationeel zijn in de herfst en de gebruikers toelaten hun persoonlijke informatie, momenteel nog in bezit van bestaande platformen, terug in eigen handen te nemen, aldus McCourt.

DSPN

Het nieuwe protocol moet Decentralized Social Networking Protocol (DSNP) heten. DSNP maakt gebruik van openbare blockchaintechnologie waardoor mensen de controle over hun eigen data hebben. De andere 75 miljoen dollar zijn bestemd voor de oprichting van een internationaal instituut, in partnerschap met de Amerikaanse universiteit van Georgetown en Sciences-Po in Frankrijk. Dat instituut moet onderzoek bevorderen naar de ontwikkeling van technologieën voor het algemeen goed, klinkt het nog in een persbericht.

'Zoals vele anderen, heb ik met toenemende ontsteltenis gezien hoe de technologie die bedoeld was om universele toegang tot kansen te bieden en ons samen te brengen, een primaire reden is geworden voor extreme polarisatie, verdeeldheid en ongelijkheid', aldus McCourt. 'De socialemediaplatformen van vandaag hebben steeds meer controle over onze data, wakkeren verdeeldheid aan, tasten onze privacy aan en bedreigen onze democratieën.'

McCourt is een 67-jarige Amerikaanse zakenman. Sinds 2016 is hij eigenaar van de Franse voetbalploeg Olympique de Marseille. Hij vergaarde zijn fortuin door een vastgoedimperium uit te bouwen in zijn geboortestad Boston. Hij is ook eigenaar van de baseballclub Dodgers in Los Angeles.

