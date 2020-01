Projective, gespecialiseerd in projectmanagement voor financiële instellingen, heeft een meerderheidsaandeel verworven in de Mechelse techtalent-incubator Exellys. Huidig CEO en oprichter Raf Seymus wordt vervangen door Stefan Dierckx.

De groep Projective-Exellys telt voortaan meer dan 300 consultants en ziet zijn gezamenlijke omzet stijgen tot boven de 45 miljoen euro. De groep benadrukt dat Exellys een onafhankelijk bedrijf blijft: de day-to-day operations worden niet rechtstreeks geïntegreerd in Projective.

Seymus vertrekt als CEO en gaat naar Stellar Labs, als managing partner. Daarnaast treedt hij toe tot de Raad van Bestuur bij Projective, waar hij op strategisch niveau gaat meewerken aan de verdere groei en versterking van zowel Projective als Exellys. Nieuwe Projective-topman wordt Stefan Dierckx - meteen ook de enige wissel in het management.

Klaar voor Industy 4.0

Projective werd in 2006 opgericht en is inmiddels een internationaal bedrijf met meer dan 150 medewerkers. De onderneming werd de laatste tijd geconfronteerd met een toenemende vraag om meer junior toptalenten te integreren in de teams van haar klanten, zowel in België als in de rest van Europa. Net omdat dat de expertise van Exellys is, vonden de twee bedrijven elkaar snel.

Stellar Labs werd eind vorig jaar opgericht door Raf Seymus, die er nu zelf de taak van CEO opneemt. "Met Stellar Labs willen we effectievere trainingen gaan geven om werknemers in bedrijven sneller om te scholen en efficiënt klaar te stomen voor een toekomst binnen Industry 4.0", vertelde hij destijds in een interview met Data News.

