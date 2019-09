Honderden chauffeurs van de taxi-apps Uber en Lyft hebben dinsdag in hartje New York gedemonstreerd. Tijdens de ochtendspits reden ze met een slakkengangetje door Manhattan. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen en dat de werkomstandigheden verslechteren. Voor de mensen die op weg naar hun werk waren, zat er niets anders op dan achter de colonne aan te rijden.

Aan het protest deden ongeveer duizend taxichauffeurs mee, zegt de vakbond die het protest organiseerde. De actievoerders reden naar de ambtswoning van de burgemeester van New York, omdat ze willen dat de stad meer doet om hen te beschermen.

Uber en Lyft laten minder chauffeurs tegelijk online zijn in een gebied wanneer er weinig vraag naar ritten is. De bedrijven zelf zeggen dat ze zich alleen maar houden aan de regels die de stad New York heeft uitgevaardigd.