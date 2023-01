De ICT-dienstenorganisatie van Belgische publieke instellingen Smals gunt een grootschalige overheidsopdracht voor het vinden en beheren van externe ICT'ers aan ProUnity. Die haalde in 2021 ook al het contract binnen.

De nieuwe raamovereenkomst loopt over 4 jaar. De raamovereenkomst laat Smals en haar leden toe om naast eigen medewerkers in loondienst ook gericht externe ICT-medewerkers in te zetten, zoals freelancers en professionals uit de privésector. Tot de huidige gebruikers behoren onder meer het Federaal Parlement, de Federale overheidsdiensten van Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken, en Ontwikkelingssamenwerking, de Waalse overheid, Sciensano, RIZIV, RVA, Forem, Actiris, de Federale Politie en het Centrum voor Cybersecurity.

Versnelde vernieuwing

Het eerste lot van het miljoenencontract is nu gegund aan ProUnity. Het is al de derde keer op rij dat het bedrijf dat deel uitmaakt van de internationale HeadFirst Group de deal binnenhaalt. Maar opmerkelijk: de vorige raamovereenkomst dateert nog maar van 2021. Ook toen ging het nochtans om een vierjarig raamcontract waarop toen de waarde van 93 miljoen euro geplakt werd. Navraag bij Smals leert ons dat de dienstenorganisatie verplicht werd om een nieuwe aanbestedingsprocedure uit te schrijven omdat de geraamde waarde van 93 miljoen euro vorig jaar al bereikt werd: nauwelijks anderhalf jaar dus na aanvang van het contract. Overheidsdiensten zijn sinds enige tijd verplicht om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven wanneer de geraamde waarde overschreden wordt voor het einde van de voorziene looptijd.

Prijs was niet enige criterium

Naast prijs en prijsbeleid hield Smals rekening met de administratieve en commerciële voorwaarden, de integratie, methodologie en werking van het platform. ProUnity stelt een VMS-platform (Vendor Management System, nvdr) en marktplaats ter beschikking voor Smals en de leden. Op het platform kunnen zowel privé-actoren als freelancers hun diensten aanbieden. Nu al publiceren volgens ProUnity een 50-tal organisaties dagelijks opdrachten voor externe ICT-medewerkers. 'Voor ons brengt deze manier van werken continuïteit én het laat ook toe dat andere, soms kleinere partijen toch voor onze organisatie en onze leden kunnen werken', zo horen we bij Smals. De aan kandidaten dagelijks aangeboden opdrachten lopen sterk uiteen maar draaien vaak rond innovatieve projecten die de samenleving ten goede moeten komen.

Grootschalig contract

Dat de vorige iteratie van het contract na nauwelijks anderhalf jaar al aan de geraamde waarde voor vier jaar zat, illustreert de schaal van het werk. 'Dit jaar alleen gaat Smals op zoek naar 400 nieuwe medewerkers. Tegelijk vullen we onze projecten en diensten aan met ICT-expertise vanuit de private markt via de overeenkomst met ProUnity', zegt Donald De Keyser, Management Controller bij Smals.

'Via ProUnity hopen we dit opnieuw te kunnen doen met minimale administratieve kosten voor alle partijen. We verwachten ook van externe ICT-medewerkers dat ze ten volle instappen in onze strategie van hergebruik en schaalvoordelen', voegt Frank Robben, CEO van Smals daar aan toe.

Honderden miljoenen ProUnity en Smals vermelden in de aankondiging van de nieuwe raamovereenkomst geen bedrag. Data News keek de documenten van de aanbesteding in en ontdekte een astronomisch hoog geraamd bedrag van twee miljard euro, verspreid over twee loten. Het eerste lot is dus gegund aan ProUnity en daar plakt een geraamde waarde van 1,84 miljard euro op. Het tweede, kleinere lot moet nog gegund worden en krikt de totaal geraamde waarde zelfs op tot 2 miljard euro. Navraag bij Smals leert ons dat we dit bedrag met een flinke korrel zout mogen nemen. Het gaat eerder om een bewust te hoog ingeschat prijsplafond dat moet vermijden dat er opnieuw versneld een aanbesteding moet uitgeschreven worden, zo kreeg Data News te horen. Maar dat dit contract om honderden miljoenen gaat mag dus wel duidelijk zijn.

