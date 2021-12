Hr-platform proUnity is de snelst groeiende 'enterprise software leverancier' in ons land. Vorig jaar was het ook al de snelst groeiende technologiespeler. Wat is het geheime recept?

Met de 'Technology Fast 50 Awards' bekroont consultingbedrijf Deloitte jaarlijks de snelst groeiende technologiespelers in de verschillende landen. Dit jaar kwam o2o - een platform rond het leasen van fietsen - als winnaar uit de bus. In de afgelopen vier jaar boekte het Gentse o2o een indrukwekkende omzetgroei van maar liefst 9.859%. Maar even indrukwekkend is de nummer twee op de lijst: proUnity. Dat bedrijf was vorig jaar nog de winnaar én haalt dit jaar in het segment 'enterprise software' opnieuw een eerste plaats binnen. Vorig jaar groeide de omzet van proUnity aan tot 84 miljoen euro. Dit jaar wordt dat naar verwachting 105 miljoen euro. En dat met een team van een 25-tal personen.

Reden te meer om eens bij proUnity - een specialist in hr-technologie, of hrtech zo u wil - aan te kloppen. Wat is de succesformule die maakt dat het bedrijf zo hard blijft groeien terwijl de 'war for talent' nu net weer ongezien hard is en ieder bedrijf bij wijze van spreken vecht voor nieuw talent? 'We positioneren ons als een speler die enerzijds de problematiek rond talentschaarste oplost, maar anderzijds ook de digitalisering vooruitduwt', antwoordt oprichter David Muyldermans. 'We helpen bedrijven om op een meer kostenefficiënte manier extern talent in te huren: vooral ICT-werkkrachten, maar evengoed ook legal-, finance- en HR-specialisten.'

Drie bouwstenen

Maar dat klinkt allemaal vooral erg vertrouwd, en niet bepaald revolutionair. 'En toch hebben we de klassieke rekruteringsmarkt gerevolutioneerd', lacht Muyldermans. 'We hebben drie bouwstenen samengebracht: een digitaal end-to-end platform waar opdrachtgevers en freelancers in contact komen maar waar ook de hele sectieprocedure en zelfs de betaling afgehandeld worden, een B2B-marktplaats en digitalisering als derde bouwsteen om alle processen efficiënter te laten verlopen. Anders gezegd: we zijn een Managed Service Provider, een Vendor Management System en een Marketplace in één platform', vat Muyldermans het samen.

Middelgrote bedrijven

'Wij mikken daarbij op middelgrote bedrijven die minstens 20 tot 25 externen willen inhuren: dat is echt de ondergrens voor ons platform. Heb je er minder nodig? Dan ga je beter naar een traditioneel jobboard', klinkt het. De B2B-martkplaats telt ondertussen een 10.000-tal freelancers en dienstverleners die zich geregistreerd hebben. Elke maand komen er meer dan 100 registraties bij. 'Louter een kwestie van vraag en aanbod is dat voor ons. Hoe meer aantrekkelijke opdrachten wij hebben, des te meer inschrijvingen krijgen we', aldus de oprichter. ProUnity telt een 30-tal klanten nu waaronder Sodexo, Credendo Group, Touring en de Nationale Loterij.

Referentie in aanbestedingen

Het rekruteringsplatform werd eerder dit jaar door Smals opnieuw geselecteerd als partner voor het vinden en beheren van extern talent: een raamcontract met een totale waarde van 93 miljoen euro voor de komende vier jaar. Ook in 2017 haalde proUnity dat contract binnen. 'Ja, dat is zeker een belangrijk contract voor ons. Maar eigenlijk kan je ondertussen gerust stellen dat wij een expert geworden zijn in opdrachten die vallen onder de wet van overheidsopdrachten. Onder meer ook FOD Financiën, het Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken doen daarom ook beroep op ons', aldus nog David Muyldermans.

