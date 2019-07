Proximus heeft in het tweede kwartaal een onderliggende omzet behaald van 1,41 miljard euro behaald, een daling met 2,7 procent. Die onderliggende omzet gaat zo net onder de analistenverwachtingen, blijkt dinsdag bij de publicatie van de jaarcijfers. De winst ligt wel boven verwachting.

Het analistenpanel van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg had gerekend op een onderliggende omzet in doorsnee van 1,43 miljard euro. Op de thuismarkten was er omzetdaling van 2,6 procent tot 1,08 miljard euro, die Proximus voor een groot deel wijt aan de lagere verkoop van mobiele toestellen - zonder die toestellen was hier een daling van 1,8 procent.

Met de winstgevendheid zit het snor: de onderliggende ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) klokte af op 484 miljoen euro (-0,9%) tegenover 477 miljoen euro voorspeld door de Bloomberg-analisten. De nettowinst zit 2 miljoen boven de zelf opgestelde prognoses op 138 miljoen euro.

Het bedrijf benadrukt de "aanhoudende groei van de klantenbasis op de thuismarkten in een zeer concurrentiële omgeving". Zo kwamen er 6.000 klanten voor vast internet bij, 5.000 tv-klanten en 25.000 klanten met een mobiel abonnement. "We zijn erin geslaagd onze klantenbasis verder uit te breiden in een zeer concurrentiële omgeving dankzij onze tweemerkenstrategie (consumenten en bedrijven, nvdr) en onze gesegmenteerde aanpak", zegt CEO Dominique Leroy in het persbericht. De jaarprognoses blijven behouden