Als Proximus binnenkort Mobile Vikings definitief in handen krijgt, wil het die operator sterker onder de aandacht brengen in het zuiden van het land. Dat zegt de CEO van Proximus, Guillaume Boutin.

Nu zitten Mobile Vikings en zustermerk Jim Mobile nog onder de vleugels van het Vlaamse mediabedrijf DPG Media. Maar Proximus sloot in december een overeenkomst om de telecomdochter van DPG over te nemen. De deal moet nog goedgekeurd worden door de Mededingingsautoriteit, maar Boutin heeft er vertrouwen in dat het licht op groen zal springen.

'Merk zeker behouden'

Boutin merkt op dat Mobile Vikings, de vierde operator na Proximus, Telenet/Base en Orange, veel sterker staat in Vlaanderen. Bij Proximus zou het aanbod ook in Wallonië naar voren geschoven kunnen worden, klinkt het.

In elk geval wil Boutin het merk Mobile Vikings zeker behouden. De aanpak is 'een beetje anders dan die van de traditionele telecomoperatoren', stelt de topman. 'Mobile Vikings zal zijn uitdagersrol op de Belgische markt behouden en zal erg onafhankelijk bestuurd worden.'

Nu zitten Mobile Vikings en zustermerk Jim Mobile nog onder de vleugels van het Vlaamse mediabedrijf DPG Media. Maar Proximus sloot in december een overeenkomst om de telecomdochter van DPG over te nemen. De deal moet nog goedgekeurd worden door de Mededingingsautoriteit, maar Boutin heeft er vertrouwen in dat het licht op groen zal springen.Boutin merkt op dat Mobile Vikings, de vierde operator na Proximus, Telenet/Base en Orange, veel sterker staat in Vlaanderen. Bij Proximus zou het aanbod ook in Wallonië naar voren geschoven kunnen worden, klinkt het.In elk geval wil Boutin het merk Mobile Vikings zeker behouden. De aanpak is 'een beetje anders dan die van de traditionele telecomoperatoren', stelt de topman. 'Mobile Vikings zal zijn uitdagersrol op de Belgische markt behouden en zal erg onafhankelijk bestuurd worden.'