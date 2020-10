Proximus overweegt om zijn iconische hoofdzetel, twee torens bij het Brusselse Noordstation, te verlaten. Dat laat het telecombedrijf verstaan in zijn kwartaalupdate. Telewerk zal ook na de coronacrisis de norm worden, luidt het.

Proximus lanceert "een meerjarenprogramma omtrent onze werkplek" en daarbij wordt ook het hoofdkantoor in vraag gesteld.

"We zullen nagaan wat het beste scenario is om in Brussel een groenere en kleinere 'Proximus Campus' te creëren, die beter is afgestemd op samenwerking en formele en informele contacten", zegt CEO Guillaume Boutin.

Woordvoerder Fabrice Gansbeke verduidelijkt dat een verhuizing sowieso niet aan de orde is voor 2023. Ook een modernisering van de gebouwen is nog een mogelijkheid. In normale tijden werken 4.000 à 5.000 Proximus-medewerkers in de torens, de laatste maanden waren dat er maar enkele honderden.

