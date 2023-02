Be-Mobile, een dochterbedrijf van Proximus, heeft een contract gesloten met het Deense ministerie van Vervoer voor de levering van een systeem om tol te heffen op het Deense wegennet en in emissiearme zones. Dat meldt Be-Mobile in een persbericht.

Be-Mobile is in België vooral bekend van de parkeerapp 4411 en de flitspaalverklikker Flitsmeister. Maar het ontwikkelt ook tolsystemen. Het bedrijf levert ook in Duitsland diensten.

Het Deense staatsbedrijf Sund & Bælt zal in 2025 een kilometerheffing voor vrachtwagens invoeren. Na een openbare aanbestedingsprocedure koos het voor Be-Mobile om de technologie daarvoor te leveren.

