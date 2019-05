Proximus kon in de eerste drie maanden van het jaar minder omzet realiseren, maar doet wat de winst betreft beter dan verwacht. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de telecomgroep.

De groepsomzet in het eerste kwartaal daalde met 1,8 procent tot 1,415 miljard euro. De omzet op de thuismarkten daalde 2,2 procent. Proximus wijst op de lagere verkoop van mobiele toestellen en een verdere terugval van de omzet uit inkomend mobiel verkeer. Mensen bellen en sms'en nu eenmaal minder, maar communiceren vaker met allerlei communicatieapps, denk maar aan WhatsApp en Messenger.

Toch kon Proximus de ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) optrekken, met 2,1 procent tot 463 miljoen euro. Dat is beter dan de verwachtingen van analisten. De gestegen winst is een gevolg van onder meer betere marges en stabiele kosten in de thuismarkten. Onder de streep hield Proximus 134 miljoen euro over, een stijging met 8,6 procent en ook dat is beter dan verwacht.