Telecombedrijf Proximus introduceert samen met AXA-partners het product Cyber Care, een verzekeringspolis die ondersteuning biedt bij misdrijven in verband met cybercriminaliteit.

Cyber Care werd begin 2021 al op kleine schaal getest. 'Na een succesvol afgeronde proeffase waarbij de belangstelling en het potentieel werden geëvalueerd, is het product nu klaar om op grotere schaal te worden ontwikkeld', klinkt het bij de initiatiefnemers.

Online pesterijen en laster

Concreet gaat het om een verzekering van 4,99 euro per maand. Deze biedt gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen de klok rond 'technische, juridische, financiële en psychologische bijstand' wanneer zij verdacht gedrag op het internet signaleren of het slachtoffer worden van fraude.

Cyber Care komt volgens Proximus en AXA Partners ook tussen bij slechte ervaringen met online winkelen, zoals het niet of niet-conform leveren van een bestelling. In dat geval kan de terugbetaling oplopen tot een bedrag van vijfduizend euro. Ook is ondersteuning voorzien bij online pesterijen en laster. In dat geval biedt Cyber Care de getroffenen juridische en psychologische bijstand, evenals technische bijstand bij het verwijderen van lasterlijk materiaal, of het nu gaat om foto's of teksten.

Cyber Care werd begin 2021 al op kleine schaal getest. 'Na een succesvol afgeronde proeffase waarbij de belangstelling en het potentieel werden geëvalueerd, is het product nu klaar om op grotere schaal te worden ontwikkeld', klinkt het bij de initiatiefnemers.Concreet gaat het om een verzekering van 4,99 euro per maand. Deze biedt gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen de klok rond 'technische, juridische, financiële en psychologische bijstand' wanneer zij verdacht gedrag op het internet signaleren of het slachtoffer worden van fraude.Cyber Care komt volgens Proximus en AXA Partners ook tussen bij slechte ervaringen met online winkelen, zoals het niet of niet-conform leveren van een bestelling. In dat geval kan de terugbetaling oplopen tot een bedrag van vijfduizend euro. Ook is ondersteuning voorzien bij online pesterijen en laster. In dat geval biedt Cyber Care de getroffenen juridische en psychologische bijstand, evenals technische bijstand bij het verwijderen van lasterlijk materiaal, of het nu gaat om foto's of teksten.