Onder de naam Aug.e stappen Proximus en bouwbedrijf Besix in een nieuw platform dat gebouwen slimmer en energiezuiniger moet maken. Ze versterken daarbij de Geelse startup i.Leco dat van naam verandert.

Aug.e wordt een applicatieplatform en ecosysteem rond slimme gebouwen. Daarbij voorzien Proximus en Besix elk hun expertise in hun vakgebied, aangevuld met die van i.Leco dat al langer focust op slimme gebouwen.

Joint-venture

In praktijk gaat het om een joint-venture. i.Leco zal van naam veranderen naar Aug.e, waarbij Proximus en Besix elk dertig procent van de aandelen hebben, met veertig procent voor Stefan Lodeweyckx, CEO van i.Leco en dus ook van Aug.e.

De investering is zowel financieel, al wordt de concrete investering niet benoemd, als door de expertise van beide partners. In het management wordt de operationele rol ingevuld door Besix en de CTO-rol van iemand bij Proximus. Zowel Proximus als Besix zullen elk ongeveer een viertal mensen bij het platform voor slimme gebouwen onderbrengen, maar dat zal volgens hen nog toenemen naargelang de noden van het bedrijf.

Kantoorgebouwen

Aug.e, wat staat voor augmented energy, zal in de eerste plaats zich vooral toeleggen op grote kantoorgebouwen. 'Daar kan de volledige suite van smart solutions worden ingezet,' zegt Lodeweyckx. Er wordt ook breder gekeken, maar dan vooral rond energieduurzaamheid. Het gaat onder meer over digital twins van gebouwen, optimalisaties rond bijvoorbeeld het slim opladen van elektrische voertuigen, energiebeheer enz..

Maar Aug.e wil zich niet beperken tot de twee nieuwe aandeelhouders, zegt Anne-Sophie Lotgering, Chief Enterprise Market Officer van Proximus Group. 'We willen hier onze expertise rond technologie delen, maar we staan ook open voor anderen om met ons samen te werken. Het doel is om een open ecosysteem te hebben en dit is een oproep voor iedereen die met ons wil samenwerken rond innovatieve oplossingen.'

